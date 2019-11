Diário do Nordeste vence 1º Prêmio Justiça do Trabalho de Jornalismo em duas categorias

O jornal Diário do Nordeste foi premiado em duas categorias no 1º Prêmio Justiça do Trabalho de Jornalismo. Venceram a repórter Emanoela Campelo de Melo, na categoria Jornalismo Impresso, com a série de reportagens Exploração Sexual Infantil: Crime silenciado, e o fotógrafo Natinho Rodrigues com a foto da série Caminhos da Esperança, na categoria Fotojornalismo.

A cerimônia da premiação aconteceu na tarde desta terça-feira (12), no Salão Nobre Papa Leão XVIII do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília. Os trabalhos publicados no Diário do Nordeste retratavam o trabalho infantil e as formas de enfrentamento a esta exploração.

A repórter Emanoela Campelo de Melo destaca que a série de matérias retratando a exploração sexual infantil foi pensada por Fortaleza se mostrar, permanentemente, um polo de exploração de menores de idade. As reportagens incluem dados sobre vítimas de exploração sexual e a história de uma mulher que passou a se prostituir enquanto ainda era adolescente.

Conforme o TST, no total, 57 trabalhos foram inscritos na primeira edição do Prêmio. 15 foram escolhidos como finalistas pela comissão Julgadora, formada por magistrados da Justiça do Trabalho e profissionais de Comunicação Social. Para a escolha, os jurados atribuíram notas aos trabalhos com base em critérios como adequação ao tema, linguagem, estética, originalidade e utilidade social.