Comunicado: Atenção às contas públicas

Mesmo em meio à crise econômica no País, gestores municipais mobilizam, anualmente, milhares de reais para atender às necessidades básicas da população. Não pode faltar, no entanto, um olhar atento a essas movimentações. Ontem, o Ministério Público do Ceará cobrou à Prefeitura de Tamboril a anulação de uma licitação milionária de mais de R$ 9 milhões para a compra de material médico e medicamentos. Há indícios de sobrepreço, dentre outras irregularidades. A Prefeitura tem 48h para responder à recomendação. Também por esses dias, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) homologou medida cautelar suspendendo os efeitos de um pregão eletrônico em Uruoca, no valor de R$ 882 mil, para contratação de empresa de tecnologia. A boa gestão pública requer transparência e diálogo, entre diferentes órgãos, para que o dinheiro da população seja, de fato, usado em benefício dela.

Novo ciclo

O Náutico Atlético Cearense realiza amanhã, das 9h às 15h, a eleição do conselho deliberativo do Clube. O atual presidente, Jardson Saraiva Cruz, e o presidente do conselho, Meton César Vasconcelos, declararam apoio ao grande benemérito Ary Araripe. Em junho deste ano, o Náutico Cearense completa 91 anos de sua fundação.

Contratação

A Prefeitura de Fortaleza está com inscrições abertas para a contratação de consultores em Tecnologia da Informação, para trabalharem na expansão do atendimento ao público interno e externo das Políticas Públicas de Juventude da Capital. O programa englobará o Sistema da Juventude (SisJuvi) e o Portal da Juventude . Ao todo, sete vagas estão disponíveis, sendo uma para analista de projetos de sistemas, uma para analista de sistemas pleno, uma para desenvolvedor w, uma para analista de teste júnior e três para desenvolvedor web Full-Stack júnior.

Salários

O valor da remuneração dos profissionais varia entre R$ 7 mil e R$ 12 mil. O prazo de contratação é de 12 meses. Os interessados devem ser graduados em Ciências da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Software, Engenharia da Computação ou áreas afins. Para concorrer, é necessário entregar o currículo na Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza, em dias úteis, no horário de 8h às 12h e das 13h às 17h. As inscrições seguem até 11 de março.

Doações

O Centro de Hematologia e Hemoterapia (Hemoce) irá receber doações de sangue durante o Carnaval. Um posto de coleta de sangue será instalado no evento religioso ‘Renascer’, que ocorrerá no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza. Pessoas interessadas em fazer doações devem comparecer ao local entre os dias 23 a 25 de fevereiro, das 9h às 17h. Além disso, o posto de coleta instalado no Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro da Capital, que funcionará todos os dias de Carnaval a partir das 13h. A sede do Hemoce em Fortaleza e os hemocentros do interior do Estado funcionam normalmente até dia 22. Para doar, é necessário estar saudável, bem alimentado, ter mais de 50 kg e ter entre 16 a 69 anos de idade.

A rodoviária da Capital irá receber, entre hoje e amanhã, ações para animar e conscientizar os passageiros que irão viajar no Carnaval. A iniciativa é da empresa Guanabara, que levará DJs e bateria de bloco carnavalesco, para animar os passageiros.

Orientações para aproveitar a folia com saúde e segurança também serão oferecidas no local a todos os passageiros, ao mesmo tempo em que preservativos serão distribuídos. No local, ainda haverá café da manhã para os viajantes. As ações serão realizadas de 17h às 23h, hoje, e amanhã das 6h às 22h.