Ciclista perde o controle, avança preferencial e é atropelado por carro no Siqueira

Um ciclista perdeu o controle, avançou a preferencial no cruzamento da Rua Santo Antônio com Rua Tebas e foi atropelado por um carro na noite desta sexta-feira (19), no Siqueira.

De acordo com testemunhas, o jovem de aproximadamente 20 anos, identificado apenas como Bruno, informou durante o resgate que o freio da bicicleta havia falhado.

Com o impacto, a vítima fraturou o braço e teve um ferimento na cabeça. O homem foi socorrido por uma ambulância do Samu para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. O condutor do carro permaneceu no local durante o resgate.