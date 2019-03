Ceará tem redução histórica no índice de evasão escolar, diz Camilo

O percentual de estudantes que abandonaram a sala de aula em 2018 caiu de 17% para 5%, o que representou o menor índice de evasão escolar da história do Ceará, de acordo com o governador Camilo Santana.

Os dados foram divulgados pelo governador nesta terça-feira (12) por meio de um bate-papo com a população através das redes sociais.

“O Ceará tem se destacado na educação pública brasileira. Hoje, é uma referência nacional e fora do Brasil. A partir de uma série de ações da Secretaria da Educação, a gente conseguiu em 2018 ter o menor índice de evasão escolar da história do Ceará. Há dez anos chegava a quase 17% e reduzimos em 2018 para 5%, disse Camilo.

O índice cearense registrado em 2018 é quase a metade do nacional verificado em 2017. “Se compararmos com o Brasil, a taxa de abandono nacional é de 8,9%. Estamos praticamente com a metade da taxa e vamos trabalhar para melhorar”, informou.

O levantamento mostrou ainda o crescimento de alunos aprovados no Ensino Médio e a consequente diminuição dos reprovados.

Aprovações na rede pública estadual

Houve melhora no número de alunos aprovados e na consequente diminuição de reprovações na rede pública estadual no Ensino Médio.

“Saímos de 74,7% e chegamos a 90,1% de aprovados na rede pública estadual no Ensino Médio. Queremos 100%. No Brasil a taxa de aprovação é 81,7% e do Nordeste ficou em 85,1%. Em reprovação também temos caído. Em 2007 éramos 8,9% e no ano passado 5%. O Brasil tem uma taxa de reprovação de quase 10% e o Nordeste também, com 9,4%. São dados importantes e que nos orgulham”, finalizou.