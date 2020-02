Ceará tem dia D de vacinação contra sarampo neste sábado

O Dia D de vacinação contra o sarampo está ocorrendo em todo o País neste sábado (15). Em Fortaleza, 113 postos de saúde entraram na Campanha Nacional de Vacinação, iniciada nesta segunda-feira (10). A ação se estende até o dia 13 de março.

Segundo a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), as doses estão disponíveis em todos os postos de saúde do Estado. O público-alvo desta vez são crianças e jovens dos 5 aos 19 anos de idade que nunca se vacinaram ou que só tomaram a primeira dose. No segundo semestre, uma nova campanha será direcionada a pessoas dos 30 aos 59 anos.

“O Dia D facilita o acesso dos pais, que por muitas vezes, na correria do dia dia, não conseguem atualizar o cartão de vacinação e garantir a proteção de seus filhos “, comenta Ana Rita Cardoso, assessora técnica da Sesa.

Em Fortaleza, a coordenadora de imunização da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Vanessa Soldatelli, confirma que a movimentação é intensa nos postos de saúde desde o início da manhã deste sábado. Para ela, a expectativa é de que a maior parte da população já esteja imunizada contra a doença. “Quanto menos doses de sarampo fizer hoje significa que muitas pessoas já estão vacinas”, avaliou.

Os pais devem se atentar para levar os cartões de vacinação das crianças aos postos. Mas aqueles que perderam o cartão de vacinação também podem ser imunizados. “Todo mundo tem que levar seu cartão de vacinação, principalmente criança, pra saber quais vacinas ela não tem”, reforça a coordenadora.