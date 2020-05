Ceará chega a 35.122 casos da Covid-19; são registrados 2.308 óbitos

O número de casos confirmados da Covid-19 no Ceará chegou a 35.122 de acordo com os dados da platorma IntegraSUS atualizado às 17h41 deste sábado (23) pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). Com relação ao último boletim da sexta-feira (22), houve um aumento de 549 casos.

A quantidade de óbitos também demonstrou crescimento, com registro de 2.308, 57 a mais que o dia anterior. No entanto, nem todas as mortes foram registradas nas últimas 24h. Nesse número há registro de óbitos de dias anteriores que só foram confirmados agora.

Em alerta exibido na plataforma, a Secretaria indica que o "incremento significativo" se deve a uma mudança no consumo de dados do Ministério da Saúde, no sistema E-SUS Notifica, que ocorreu nos dois últimos dias.

No boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde (Sesa), registrou-se ainda 46.879 possíveis casos em investigação e 20.520 recuperados. Até o momento, o número de exames aplicados é de 77.910 e a taxa de letalidade da doença é de 6,6%.

Fortaleza se mantém como a cidade com maior incidência do novo coronavírus, acumulando 19.552 casos e 1.574 óbitos pela doença. Logo em seguida estão Caucaia e Sobral, que contabilizam 1.187 e 1.126 casos, respectivamente.