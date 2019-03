Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra um pedido de casamento que chamou a atenção de quem caminhava pelo calçadão da Praia de Iracema de Fortaleza na tarde desta terça-feira (12). Um rapaz fez o pedido de casamento a uma jovem em pleno calçadão e os dois aparecem usando tornozeleira eletrônica.

Diante dos olhares de curiosos e de um policial militar bem próximo a uma cabine de segurança da PM, o rapaz se ajoelha e pede a jovem em casamento, depois, eles se abraçam sob aplausos.

Casal com tornozeleira protagoniza pedido de casamento no calçadão da Praia de Iracema; veja vídeo #DiáriodoNordeste pic.twitter.com/9waDdPV0oZ — Diário do Nordeste (@diarioonline) 14 de março de 2019

O pedido foi feito por meio de um microfone de um carro de som, de uma empresa que oferece o serviço de "mensagens de amor". O veículo ficou estacionado sobre a calçada durante a "cerimônia" improvisada.

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a empresa que prestou o serviço ao cliente que aparece no vídeo. Uma funcionária confimou que foi contratada pelo rapaz, mas não divulgou o nome do casal alegando que não tinha autorização. Como não é possível identificar se os namorados são maiores de idade, o Sistema Verdes Mares opta por não mostrar os rostos.

A Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará (Sejus) informou que o fato de pessoas estarem usando tornozeleira eletrônica não impede que elas tenham livre circulação pela cidade dentro de um limite pré-determinado pela Justiça e em determinados horários.

Sobre o carro estacionado em cima da calçada, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que, pelas imagens enviadas e de acordo com o artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), está caracterizada a infração de estacionar sob o passeio, que é de natureza grave, com multa no valor de R$ 195, 23 e 5 pontos na CNH. A AMC reforça ainda que o referido calçadão é caracterizado como uma área de passeio, não de veículos motorizados.

A Polícia Militar do Ceará Polícia Militar do Ceará informou que não existe nenhuma irregularidade na ação presenciada.