Carro capota e condutora fica desacordada após colisão na Aldeota

Um carro de passeio capotou após colidir com outro veículo no início da manhã desta quinta-feira (5), no cruzamento das ruas Barbosa de Freitas e General Tertuliano Potiguara, no Bairro Aldeota, em Fortaleza. Uma motorista se feriu e ficou desacordada. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local.

Segundo a advogada Sandra Almeida, que dirigia pela Rua General Potiguara e presenciou o acidente, um dos carros avançou o semáforo. "O sinal estava aberto. Eu freei porque vi que a outra senhora estava avançando o sinal. Ela bateu no carro. A moça tentou desviar do poste e capotou", relata.

A advogada conta ainda que ajudou a socorrer as vítimas. "Fui ajudar a moça que tava no carro capotado. Ela estava desmaiada. Eu bati no vidro, ela acordou e tirou o cinto. Chamei um rapaz e ele me ajudou a tirar ela por cima", descreve.

O estado de saúde de ambas as motoristas não foi informado.