Carreta com carga de sal tomba e interdita parcialmente rodovia em Maracanaú

Uma carreta bitrem carregada com sal industrial tombou, na manhã desta quarta-feira (23), no 4º Anel Viário, próximo à rodovia BR-020, no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE), o acidente foi registrado por volta das 5h. Ninguém ficou ferido. O motorista afirmou que a carreta bitrem possui dois containers e o último se desprendeu, ocasionando o tombamento. A carga de sal ficou espalhada pela pista. O tráfego de veículos é intenso. Agentes da PRF-CE foram ao local orientar os motoristas.

Com o acidente, uma das faixas fiocu bloqueada. O condutor do caminhão alertou que a rodovia merece uma melhor sinalização, principalmente um acostamento, já que por pouco, a carreta não caiu em uma ribanceira.

Ainda segundo o caminhoneiro, o material saiu de Mossoró (Rio Grande do Norte) e se dirigia para o Porto do Pecém, no município de São Gonçalo Amarante.