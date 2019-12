Capoeiristas dão aula para pessoas em situação de rua na Praça do Ferreira

O som das badalas do relógio da coluna da hora, da Praça do Ferreira, ganhou notas de berimbaus neste sábado (7). O grupo de capoeiristas Cultura Livre, com sede em Caucaia, realizou a segunda roda de capoeira solidária com pessoas em situação de rua. A ação solidária nasceu com o objetivo de levar cultura e atenção ao que vivem nas calçadas e ruas do Centro de Fortaleza.

Vitor Silva, 18, ressalta ter nascido Vitória. A fuga de casa aconteceu pelos pais não aceitarem a orientação sexual dele. A vida na Praça do Ferreira já chega aos 10 anos. Na roda de capoeira se sentiu acolhida. De longe, ouviu o som do berimbau da roda de capoeira. Correu e pediu para participar. Na rua, ele come, bebe e se diverte, mas também sente frio e calor. Segundo Vitor, os capoeristas levam alegria. “Eles sempre estão aqui. Nós ficamos gratos. Muita gente não lembra da gente”.

O mestre capoeirista Cláudio Henrique Oliveira explica que a intenção da ação solidária é ofertar um pouco de conforto e amparo para quem esquecido no Centro. “É uma troca. Fazemos uma roda e isso une. Eles jogam com a gente. Batem palmas e cantam. Estamos trazendo alegria. Essa proximidade é algo que eles sentem falta”.

Na primeira ação, no ano passado, foram atendidas mais de 50 pessoas. Durante a ação solidária, o grupo de capoeira também ofertou comida e roupas. Em 2020, a ação deve ser repetida.