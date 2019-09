Brigadistas cearenses são enviados ao Norte do país para combater incêndios florestais

Vinte e dois brigadistas cearenses embarcam nesta quinta-feira (12) para a região Norte do país, onde vão ajudar no combate a incêndios florestais na região. Os homens fazem parte da Brigada Federal Pronto Emprego do Prevfogo/Ibama.

Segundo o coordenador do Prevfogo no Ceará, Kurtis Bastos, a primeira parada dos brigadistas é o município de Itacajá, no norte do Tocantins. "A nossa Brigada Federal sairá de Quixeramobim, onde fica a nossa base, com um caminhão adaptado com equipamentos e ferramentas para esse tipo de operação e, ainda, ficará com estrutura para atender aos eventos de incêndios florestais que possam ocorrer no Ceará, nas áreas federais de nossa competência".

Os homens passaram por treinamento para situações de incêndios florestais durante o mês de agosto. Ele já chegaram a atender ocorrências em Quixeramobim, Quixadá e Jaguaribara.

Os enviados vão atuar em unidades de conservação e assentamentos rurais federais, terras indígenas e quilombolas.