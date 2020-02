Bloqueios de trânsito para o Carnaval em Fortaleza começam hoje; veja locais

Os bloqueios de trânsito nos polos carnavalescos de Fortaleza começam nesta sexta-feira (21). A ação segue até a terça-feira (25), e terá a participação de 176 orientadores de tráfego e agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Quase todos os bloqueios têm início a partir das 14h, com exceção do polo do Mercado dos Pinhões. Lá, a praça Visconde de Pelotas foi interditada entre as ruas Gonçalves Ledo e Nogueira Acioli, a partir das 7h.

Na Praia de Iracema, o acesso ao Aterrinho será bloqueado para veículos. A interdição na Av. Beira-Mar acontecerá no trecho entre as ruas Ildefonso Albano e Arariús. A Av. Historiador Raimundo Girão também estará bloqueada, entre a Rua Ildefonso Albano e João Cordeiro.

A Rua João Cordeiro, no trecho compreendido entre a Rua Tenente Benévolo e Av. Monsenhor Tabosa, será interditado no polo da Mocinha. Já na Av. Domingos Olímpio, sede do desfile de Maracatu, a área entre as avenidas Universidade e Aguanambi também será bloqueada.

O acesso à Praça da Gentilândia, no bairro Benfica, vai ser interditado. Os bloqueios acontecem na Rua Waldery Uchôa, entre a Av. 13 de Maio e Rua Paulino Nogueira, e na própria Rua Paulino Nogueira, entre as Ruas Marechal Deodoro e Waldery Uchôa.

Deslocamento

Moradores que residem nas áreas bloqueadas devem estar com seus respectivos comprovantes de endereço para que possam ter a entrada liberada para veículos em suas residências. De acordo com a AMC, recomenda-se a utilização de transportes públicos como meio de acesso aos eventos.

Quem optar por se deslocar em carros particulares deve estar atento à sinalização das vias, assim como as normas de circulação e estacionamento, evitando principalmente, estacionar em locais proibidos pela sinalização, passeios, garagens e esquinas.

Viaturas farão o monitoramento do trânsito nos polos Aerolândia, Horto Municipal, Praça Figueira de Melo, Mercado São Sebastião e Lago dos Tremembés, de acordo com a programação do evento.