Banda distribui feijoada para público após show de Carnaval no Benfica

O folião que foi cedo para o polo carnavalesco do Benfica, na Praça da Gentilândia, neste sábado (2), nem precisou voltar para casa para se alimentar. Logo após animar a plateia como segunda atração do dia, o Coletivo Raízes do Griô distribuiu feijoada para o público.

Rapidamente, uma fila de pessoas se formou diante da grande panela. O prato serviu de almoço para os integrantes da banda e para os brincantes.

A programação do polo do Benfica segue até as 17h e tem shows ainda de Duas Doses de Música & os Tira Gostos e Yane Caracas & Luxo da Aldeia.