Aulão do Academia Enem lota Cuca Barra neste sábado; 1ª prova do exame ocorre no domingo (3)

O aulão de véspera do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado pelo Academia Enem, reuniu centenas de estudantes na tarde deste sábado (2) no ginásio do Cuca Barra, espaço com capacidade para cerca de 1.700 pessoas. Com intuito de preparar os estudantes para a prova do domingo (3), os conteúdos ministrados este fim de semana foram história, geografia, linguagens e códigos e filosofia e sociologia.

Entre o público presente no local, alunos da rede pública e privada, além dos outros interessados em garantir uma vaga em instituição de ensino superior. Para Lorena Medina, de 16 anos, este ano é de teste, mas já de muita expectativa para o futuro. “Quero muito fazer psicologia porque desde sempre sou fascinada pela mente humana”, confessa ela ao falar sobre os planos para a universidade. “Já estou nessa de fazer planos, de me preparar para essa prova que também é de resistência”.

Joyce Mota resolveu acompanhar a filha Lorena Medina saíram da Serrinha para o aulão no Cuca Barra Foto: Camila Lima

A mãe da jovem, Joyce Mota, decidiu ir ao aulão para incentivar a filha na empreitada. “Apesar de ser apenas um teste, ela estava se sentindo bem insegura. Por isso, resolvi acompanhá-la até mesmo para conhecer o local. Foi a primeira vez que vim na Rede Cuca”, explicou. Segundo ela, o interesse em comparecer ao evento partiu da própria adolescente, que decidiu sair do bairro onde mora, na Serrinha, para se preparar ainda mais para o teste.

Nova tentativa

Enquanto isso, também existem os casos de quem busca um novo caminho no ensino. É o exemplo de Ana Paula Honório, 36. Atualmente cursando direito, ela pretende investir na carreira de Recursos Humanos. “É algo que venho tentando há algum tempo. Desde o começo do ano, por exemplo, tenho assistido as aulas do Academia Enem, já que é complicado manter uma rotina e estudos”, comenta.

Ana Paula está na busca para ingressar em curso de Recursos Humanos Foto: Camila Lima

Promovido gratuitamente pela Prefeitura de Fortaleza, o Academia Enem ofereceu um total de 30 encontros ao longo de 2019. O último deles acontece justamente um dia antes da segunda parte da prova e ocorre no próximo sábado (9). Na programação, revisões das disciplinas matemática, química, física e biologia.