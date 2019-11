As aulas revisam assuntos relacionados à Química, Física, Biologia e Matemática que devem compor o segundo dia de provas do Exame

Alunos de escola pública podem garantir um reforço nos estudos para Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de forma gratuita, neste sábado (9) com um Aulão de Véspera promovido pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Serão revistos assuntos para o segundo dia de provas do Enem marcado para o domingo (10).

No evento, serão ministradas aulas de Química, Física, Biologia e Matemática, das 8h às 12h30 no Campus do Pici, em Fortaleza, com direito a premiações e coffee break. A ação é realizada por universitários do Programa de Aprofundamento em Ciências Exatas (Pró-ExaCTa) e a Iniciativa de Desenvolvimento do Ensino Interpetiano para o Aprendizado (Cursinho IDEIA). Os projetos oferecem preparação para os estudantes de escolas públicas, que desejam ingressar no ensino superior, ao longo do ano.

Iniciativas

Alunos que estão cursando ou que já concluíram o ensino médio em escolas públicas podem se preparar para o Enem no cursinho pré-vestibular promovido pelo InterPET-CE, união dos Programas de Educação Tutorial (PETs) do Ceará. Os membros do projeto ministram aulas de todas as disciplinas que são avaliadas no Exame Nacional.

No caso do curso Pró-ExaCTa as aulas funcionam como forma de aprofundamento em Ciências Exatas (Física, Química e Matemática) e Redação ministradas pelos membros dos Programas de Educação Tutorial (PETs) do Centro de Tecnologia (CT). As aulas são para alunos do ensino médio de escolas públicas e acontecem aos sábados pela manhã. Há seleção semestral para o curso.



Serviço

O Aulão na UFC acontece no sábado (9), das 8h às 12h30, no Auditório Valdez Botelho, localizado no bloco 708 do Campus do Pici Prof. Prisco Bezerra (Av. Mister Hull, s/n, Pici).