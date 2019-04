Árvore que caiu e interditou rua no Centro é retirada na manhã desta quinta-feira (18)

A árvore que caiu durante a noite desta quarta-feira (17) e interditou o cruzamento da Rua Nogueira Acioli com a Rua Bárbara de Alencar, no Centro de Fortaleza, foi retirada na manhã desta quinta-feira (18). Segundo os moradores, houve confusão no trânsito durante a noite com o bloqueio da via.

A copa da árvore ficou caída e alguns fios de energia foram atingidos, mas não houve queda no fornecimento de eletricidade no local. Ainda de acordo com os moradores, a árvore era velha e parte da calçada já estava quebrada, indicando que ela cairia, o que aconteceu por volta das 18h30, horário de muita movimentação.

Os moradores informaram que acionaram equipes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), da Enel e do Corpo de Bombeiros ainda durante a noite desta quarta-feira (17).

Uma equipe Corpo de Bombeiros chegou ao cruzamento por volta das 7h30 para retirar a árvore. Agentes da AMC estavam no local desde às 6h45, controlando o tráfego, e técnicos Enel estiveram lá por volra das 7h30 para verificar a situação dos fios próximos.

A equipe do Corpo de Bombeiros precisou cortar os galhos para liberar o tráfego na rua.