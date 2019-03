Após o Carnaval, Ceará ainda tem mais dois feriados em março; um deles é prolongado

O glitter, a goma e o álcool mal saíram do corpo, após os dias de folia do Carnaval, mas muita gente já se pergunta quando é o próximo feriado para descansar, viajar e/ou festejar. Para os cearenses, o mês de março ainda conta com dois feriados: Dia de São José (19) e Carta Magna do Ceará (25), ambos feriados estaduais.

Em 1621, o Papa Gregório XV declarou o dia 19 de março como data comemorativa em alusão a São José, o pai terreno de Jesus Cristo. José é um dos santos mais adorados por católicos ao redor de todo o mundo. No Ceará, a data é feriado porque o santo é padroeiro do estado.

As primeiras embarcações que chegaram ao Ceará, através do município de Aquiraz, traziam a imagem de São José do Ribamar, escolhido para ser o protetor do município, e posteriormente, eleito o padroeiro do estado todo. Em 2019, a data cai em uma terça-feira, e aparece como oportunidade para fiéis celebrarem a fé e espiritualidade, mas também aos mais céticos como um dia de folga.

Já àqueles que desejam um feriado prolongado, unido ao fim de semana, devem se programar para a data da Carta Magna, dia que simboliza o fim da escravidão no estado — considerado vanguardista, após consagrar-se como a primeira federação a abolir a prática no Brasil, em 1884 (quatro anos antes da decisão nacional), sendo Redenção o primeiro município abolicionista.

Comemorada no dia 25, o feriado será em uma segunda-feira, em 2019. A data comemorativa foi instituída pelo deputado Lula Morais, sendo aprovada pela Câmara em 1º de dezembro de 2011, e logo após, publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará cinco dias depois da aprovação.

Fortaleza é uma cidade que respira Carnaval (vide os “prés”, que já fazem parte da programação do governo municipal). E para os moradores da Capital cearense mais animados que desejam “matar a saudade” da folia, o próximo fim de semana aparece como uma alternativa mais próxima do que os feriados estaduais. A popular “ressaca do Carnaval” é o pretexto ideal para que locais como bares e casas de show organizem festas temáticas para o período de “pós-Carnaval”, na sequência dos dias de folia.