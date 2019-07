Acidente com carro derruba poste na Av. Bernardo Manuel

Um poste atingido por um carro foi derrubado, sendo segurado pelos fios, no início da manhã deste sábado (27), na Avenida Bernardo Manuel, em Fortaleza. O acidente aconteceu por volta das 5h30. Segundo familiares da condutora, ela acabou cochilando enquanto dirigia.

A motorista, de 29 anos, estava sozinha e tinha deixado duas amigas no bairro Parangaba minutos antes do acidente. Ela sofreu cortes na perna e não teve ferimentos graves, sendo conduzida a um hospital particular.

Segundo testemunhas, a mulher não aprentava sinais de embriaguez, mas afirmou estar com muito sono.

A via ficou parcialmente interditada durante a manhã. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania estiveram no local para controlar o tráfego de veículos. A Enel também foi acionada para substituir o poste. Não houve prejuízo no fornecimento de energia elétrica nas casas da região.