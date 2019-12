LBV distribui 1.800 cestas básicas em Fortaleza e interior

No clima natalino de dezembro, ações de solidariedade ganham espaço e fortalecem a importância do verbo compartilhar. Neste ano, 1.800 famílias carentes atendidas pela Legião da Boa Vontade (LBV) conjugam o verbo. A entidade brasileira de assistência social promove a doação de cestas básicas em Fortaleza e no interior do Estado.

A ceia natalina será farta na mesa de moradores da Vila Manoel Sátiro, na Capital, que receberam, ontem (13), 1.400 cestas de alimentos. A cerimônia de entrega contou com a participação de entidades parceiras de mais oito municípios. Hoje (14), outras 400 cestas serão entregues na zona rural do Município de Irauçuba. A ação completa mais de 40 toneladas de alimentos doados pela Legião neste Natal.

Para Damiana Cândido Oliveira, 45, moradora da Vila Manoel Sátiro, a iniciativa é fruto do trabalho realizado durante todo o ano. Por meio de serviços e programas socioassistenciais, a LBV trabalha com o desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos no Centro Comunitário de Assistência Social. "As minhas filhas entraram aqui com seis anos de idade. Eu as deixava para ir trabalhar e saía tranquila", recorda Damiana.

Com o tempo e o crescimento das filhas, Damiana passou, também, a participar das ações. "Eu faço parte de um programa aqui, da Vivência Solidária, que trabalha com artesanato solidário. Ajuda no orçamento de casa, já que a gente vende e consegue um dinheiro extra", comemora.

Segunda casa

Outra beneficiada pelo projeto, a aposentada Luciné Silva Ferreira, de 73 anos, ressalta que a instituição virou sua segunda casa. "Após entrar no (projeto) Vida Plena, há quatro anos, eu me sinto completamente diferente. Nós saímos de casa de uma forma vazia e quando chegamos aqui, somos preenchidos. Essa é a minha segunda casa", conta.

A maioria das cidades atendidas está na zona rural do Ceará, como os municípios de Juazeiro do Norte, Quixadá e Pacatuba, onde fica localizada a instituição social Lar de Maria. O diretor da unidade, Adriano Paulino, fala da importância da consolidação da ação. "Nós atendemos à localidade de Pavuna. Lá, nós temos uma família, por exemplo, que a mãe está doente, com três filhos pequenos e o marido desempregado. Eles não têm nada para comer, por isso a importância da parceria com a LBV", comemora.

A unidade está em funcionamento desde agosto deste ano, onde são ministradas aulas de música, capoeira, artesanato e pintura.

Natal digno

A gestora social da instituição no Ceará, Dora Lavareda, explica que o objetivo é ajudar as famílias a terem um "Natal digno", sem fome. "Além das que são atendidas o ano inteiro aqui em Fortaleza, temos, hoje, 15 instituições parceiras espalhadas no interior que trabalham com todo esse público, de crianças, idosos, mulheres. A LBV sobrevive de doações, que vêm das parcerias, dos voluntários, que se colocam à disposição para ajudar", explica a representante.