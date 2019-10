Avanços na educação garantem bons resultados para o CE no Enem

A contagem regressiva para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano, que tem seu primeiro dia de provas no próximo domingo (3), já começou. Nesta primeira etapa será aplicada uma das provas mais temidas: a redação, responsável por provocar muita ansiedade nos candidatos. Sempre envolta de questionamentos sobre o que pode cair, ou não, o texto dissertativo-argumentativo deve ser praticado constantemente, segundo indicam professores e alunos.

No Ceará, as notas de redação têm sido destaque, sendo o terceiro Estado com mais notas máximas no Enem 2018. Cinco cearenses, todas mulheres, alcançaram a tão sonhada nota mil. Lívia Taumaturgo, 19 anos, é uma delas. Apesar de ter estudado com muita disciplina e prática, ela ainda não conseguiu o sonho de ingressar no curso de Medicina em uma universidade federal. Mas positividade e garra não faltam para ela.

"Quando saiu o resultado no começo desse ano, vi que a minha nota dava a oportunidade para eu cursar Medicina em outros estados. Mesmo assim, eu decidi estudar para fazer o Enem novamente para conseguir ficar aqui no meu Estado, perto da minha família", conta Lívia, que estuda em cursinho particular e segue numa rotina intensa de aprendizado.

Para ela, o "segredo" do sucesso é a constante prática. "O que me ajudou muito foi fazer duas redações por semana. Pesquisar bastante e tirar todas as suas dúvidas com os professores para esclarecer todo o processo é essencial. Eu leio muitos jornais e sempre tento utilizar argumentos de outras áreas do conhecimento para me sentir confortável na hora de escrever sobre determinado assunto", comenta.

Especialista

Preparar-se para escrever sobre temas que você não tem afinidade deve ser uma máxima para quem irá fazer o Enem 2019. Esta é a recomendação da professora de redação em cursinhos e escolas, Aline Duarte.

"Tem de ter a habilidade de pensar em temas com os quais a gente não concorde muito, mas que será preciso argumentar a favor ou de maneira favorável sobre eles. Como é uma redação de Enem, sempre você terá de desenvolver uma problemática, mas pode ser que seja preciso chegar a um lado positivo de algo que você não goste. Pode ser que o tema da redação seja relacionado à importância do exército para promover a segurança nacional, por exemplo. É um tema bem a cara do novo Governo, então é preciso olhar com cuidado e carinho para temas como este", reflete.

Ensino

Em um período de quatro anos, entre 2013 e 2017, o aprendizado de língua portuguesa em escolas públicas saltou. Neste último ano analisado, o crescimento efetivo foi de 40%, ante a 23% de 2013. Os dados são da QEdu, uma plataforma da Fundação Lemann e da empresa Meritt, que divulga e analisa dados sobre a educação do País. Isto reflete no ensino do Estado e vem para tornar-se fator que ajuda a aumentar a nota dos alunos do Enem e a melhora nas provas de Linguagens e Códigos e Redação.

Na rede estadual, a Secretaria da Educação do Estado (Seduc), realiza ações de incentivo à leitura e à escrita nas escolas. Ações como o Projeto Enem Chego Junto, Chego Bem, oferecem palestras motivacionais, aulas de produção textual, corretores textuais e concurso de redação, no intuito de melhorar o desempenho dos estudantes. Há ainda o Enem não Tira Férias, que promove aulões e práticas de redação durante as férias. Ainda conforme a Pasta, o Concurso de Redação deste ano já teve 40 mil produções de alunos de escolas públicas estaduais, publicadas na plataforma criada pelo Estado, a fim de incentivá-los por meio de premiações.

Preparação

Para um maior proveito e desempenho no exame, é importante que o processo de incentivo ao estudo comece cedo. O trabalho é muito intenso, segundo Lúcia Regina de Souza, professora e coordenadora pedagógica de Linguagens e Códigos da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Jenny Gomes, em Fortaleza.

"Desde o primeiro ano do ensino médio intensificamos o trabalho de leitura e produção textual. No segundo ano, eles têm a disciplina voltada para redação nota 1000 e, no terceiro ano, existe uma disciplina extra de correção", explica Lúcia.

Um dos projetos de correção das redações dos alunos da escola se assemelha ao procedimento adotado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no próprio Enem. "Todos os professores de linguagens da escola fazem essa correção detalhada junto aos alunos. É feito um rodízio de correções. Os alunos têm a opinião de mais de um professor, muitas vezes é um docente que eles nem conhecem, o que é muito parecido com a metodologia do Enem".

É neste ritmo que Melissa Fiúza Saboia, 19, também obteve nota mil na redação do Enem em 2018. Assim como Lívia, ela sonha em cursar Medicina, por isto decidiu tentar novamente. O sentimento de trabalho cumprido, após ter alcançado a nota máxima, deu novo gás à jovem.

"A gente estuda para que isso aconteça. A minha meta é passar no vestibular, independentemente de ter nota mil, mas se vier novamente será bem-vinda", diz. Ela também dá uma dica para quem irá fazer a prova: "você tem que saber todos os argumentos que irá usar, praticar muito e estar sempre bem- informado".