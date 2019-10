Aulão de surfe na Praia do Titanzinho alerta para prevenção do câncer de mama

A praia, para quem vive na Comunidade do Titanzinho, no bairro Serviluz, é como parte da casa. Foi na “sala de estar”, então, neste domingo (6), que dezenas de crianças, adolescentes e adultas participaram de palestra e aulão de surfe em alusão ao Outubro Rosa, como alerta para a prevenção do câncer de mama.

“Todo mundo fala disso, publica nas redes sociais, mas, a fundo, ninguém sabe o que é o Outubro Rosa. Apesar de ter muitas meninas novas na escolinha, também quisemos trazer as mães, as tias, para incentivar o autocuidado e procurar um médico”, declara Nágila Alves, 37, empresária e uma das organizadoras do evento.

A manhã de atividades teve início com uma palestra-depoimento da jornalista Mariane Barros, 36, cuja irmã foi diagnosticada com câncer de mama há quatro anos. “Na época, ela tinha 44 anos, idade fora daquela considerada como de maior probabilidade de ter a doença. Foi um câncer muito raro e agressivo, tanto que descobrimos quando ainda tinha um centímetro, mas foi preciso tirar as duas mamas”, relembra.

Para a maquiadora Lorena Cavalcante, 26, alertar sobre um “assunto tão importante” por meio do esporte, dentro da comunidade, é de suma importância. “Tô na escolinha há um mês, gosto muito do processo de aprendizagem, de todo o cuidado. E, nesse caso, mais importante do que falar, é você se engajar na causa. O câncer de mama é um problema muito sério e real”, alerta a jovem.

Além da palestra e do aulão de surfe, que contou com pelo menos 25 meninas inscritas, a programação incluiu ainda distribuição de brinquedos às crianças da comunidade. Atividades semelhantes são realizadas no bairro pela Escola de Surf Duda Carneiro (DC), mas, segundo Nágila, “foi a primeira que vez atentamos ao Outubro Rosa”.

Prevenção

Outubro é, historicamente, período de atenção à prevenção do carcinoma mamário e, durante este mês temático, a campanha “Autocuidado importa”, do Sistema Verdes Mares, conta histórias de mulheres que passaram pela doença e divulga informações, com foco na saúde da mulher.

O câncer de mama é o que mais atinge mulheres no Ceará. O Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima que 11.420 cearenses tiveram câncer em 2018, e para 2.200 delas o problema foi na mama. O número efetivo de novos diagnósticos, porém, não é informado pelo INCA nem pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

No Ceará, em 2019, só até a primeira quinzena de setembro, 3.070 mulheres já morreram em consequência de câncer. O número representa 66% dos 4.624 óbitos pela doença no ano passado.