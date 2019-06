Técnico Luan Carlos deixa Atlético/CE e assume o Floresta após a Série D

Técnico mais novo do futebol brasileiro, Luan Carlos deixou o comando do Atlético/CE para assumir o Floresta. O Diário do Nordeste apurou que a chegada ao Verdão da Vila Manoel Sátiro ocorre logo após a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, onde a equipe está nas oitavas de final, independente do clube conseguir o acesso ou não.

A mudança vai devolver o técnico Raimundo Wagner para as categorias de base do time alviverde. O treinador está atuando como interino no plantel principal durante o torneio devido a saída de Paulinho Kobayashi, que foi trabalhar no Imperatriz/MA, da 3ª divisão nacional.

O Atlético/CE comunicou nesta terça-feira (25) que a decisão de sair partiu do próprio treinador. No comando da Águia da Precabura desde novembro de 2017, Luan Carlos participou de 40 jogos, somando 19 vitórias, 9 empates e 12 derrotas. Os 55% de aproveitamento conduziram a equipe ao 3ª lugar do Cearense de 2018, à Segunda Fase da Copa do Brasil e também Série D de 2019, quando fez a 2ª melhor campanha geral e acabou eliminado pelo Bragantino/PA no primeiro mata-mata.

OBRIGADO, LUAN!



O FC Atlético Cearense anuncia que o treinador Luan Carlos não continuará conosco para a sequência da temporada 2019. O técnico optou por seguir um novo caminho, enfrentar novos desafios para sua carreira.



Leia mais: https://t.co/t3Ds4aRf3I



📷 Kely Pereira pic.twitter.com/jnBjCuRZcd — F.C. Atlético Cearense (@FCAtleticoce) 25 de junho de 2019

Ainda vivo no torneio nacional, o Floresta volta a campo no próximo domingo (30), contra o mesmo Bragantino/PA. A partida é de ida e será realizada às 15h, no Estádio Diogão.

Fares Lopes

Atlético/CE e Floresta estão inscritos na Taça Fares Lopes desta temporada, junto de Caucaia, Ceará, Ferroviário, Floresta, Guarany de Sobral, Horizonte e Pacajus. A competição começa dia 18 de agosto e oferece ao campeão uma das vagas cearenses na Copa do Brasil de 2020, que já tem garantidos Ceará e Fortaleza.

A Águia da Precabura e o Verdão se enfrentam na 2ª rodada. A Federação Cearense de Futebol (FCF) ainda irá definir data, horário e o local dos confrontos.