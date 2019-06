Floresta avança, mas Atlético/CE cai na Segunda fase da Série D

A noite deste domingo (23) foi de decepção para parte da torcida cearense e de felicidade para a outra. O Floresta garantiu vaga nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro ao vencer por 2 a 0 o Moto Club, no Castelão de São Luis. Já o Atlético Cearense foi eliminado da Segunda fase mesmo após derrotar o Bragantino/PA por 2 a 1 no estádio Presidente Vargas. Com os resultados, o Verdão da Vila Manoel Sátiro encara o Bragantino na próxima fase, com datas e locais ainda não confirmados.

O Floresta havia empatado por 3 a 3 no jogo de ida, dentro de casa, em uma partida eletrizante. Na partida de volta, o time cearense dominou as ações, abrindo placar logo aos 4 minutos da primeira etapa, com Alisson. O segundo tento veio na etapa final, aos 13 minutos, com Zé Carlos, fazendo seu primeiro gol com a camisa do Verdão. A vaga nas oitavas é inédita, visto que o Floresta faz sua primeira participação no Brasileiro.

Floresta dominou boa parte do jogo Foto: Gaudêncio Carvalho/Moto Club

O Atlético/CE recebeu o Bragantino no PV após perder no Pará por 3 a 0, um resultado difícil de reverter. Porém, a Águia quase conseguiu o feito. Na segunda etapa, fez 1 a 0 com Danielzinho aos 31 minutos e 2 a 0 com Rômulo aos 38. Com esperanças, o time da casa foi pra cima, mas permitiu que o Tubarão marcasse um tento nos acréscimos, tirando qualquer chance de classificação. A equipe de Luan Carlos, técnico mais jovem do Brasil, se despede do Campeonato Brasileiro, competição pela qual estreou neste ano.