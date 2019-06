Floresta empata em 3 a 3 no PV com o Moto Club/MA pela Série D

O Floresta empatou com o Moto Club/MA em 3 a 3 na tarde desta segunda-feira (17), pela segunda fase da Série D do Brasileiro, no Estádio Presidente Vargas. Os gols do Floresta foram anotados por Alison, Renezinho e Zé Aquiraz, enquanto Wallace Lima, Victor Salvador e Márcio Diogo anotaram para o Moto Club.

O próximo duelo é no próximo domingo (23), às 17 horas, no estádio Castelão, do Maranhão, com o vencedor avançando para as oitavas de finais da Série D. Em caso de empate, a decisão será nos penaltis.

Logo aos oito minutos, o time mandante balançou as redes, com Alison, mas a vantagem não demorou muito, com Wallace Lima deixando tudo igual aos 18 minutos.

Jogando em casa, o Floresta não se intimidou e foi em busca da vantagem. Aos 30 minutos, Renezinho mandou de cabeça para marcar o dele e deixar o time de Raimundinho em vantagem: 2 a 1. Antes do intervalo, aos 50 minutos, Carlão evitou que o Floresta cedesse o empate, em finalização de Evandro Russo.

Depois de muito equilibrío e com raras oportunidades na etapa complementar, Victor Salvador recebeu rebote livre na área e deixou tudo igual para o Moto, aos 22 minutos: 2 a 2.

Foi quando o Floresta ficou pela 3ª vez na frente, aos 29 minutos, em um belo gol de Zé Aquiraz, soltnado a bomba no gol de Rodolfo: 3 a 2. Foi apenas o segundo toque do atleta que havia entrado há poucos minutos na partida.

O Verdão segurava um resultado importantíssimo para o jogo de volta no Maranhão, mas aos 48 minutos do segundo tempo, o Moto Club deixou tudo igual com Márcio Diogo, frustrando o time cearense.