Cruzeiro começará a Série B com menos seis pontos

A Fifa comunicou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que o Cruzeiro deverá começar a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro com seis pontos negativos por causa de uma dívida e a decisão não cabe recurso. O clube foi apenado devido ao não cumprimento da ordem de pagamento, emitida pela entidade em março deste ano, referente à dívida do clube com o Al Wahda, pelo empréstimo de seis meses do volante Denilson.

O clube mineiro tinha até esta segunda-feira para realizar o pagamento dos 850 mil euros ao Al Wahda, em valor que beira os R$ 5 milhões na cotação atual. O clube mineiro tentou negociar parcelamento e até um adiamento diretamente com o clube dos Emirados Árabes, mas não obteve êxito.

Agora, o clube terá um novo prazo para realizar o pagamento da dívida com o Al Wahda. Se não cumprir o prazo, receberá uma nova punição da Fifa.

O Cruzeiro acumula uma dívida superior a R$ 80 milhões, em contratações. O clube ainda tem outra ordem de pagamento a cumprir em 29 de maio. É da compra do atacante Willian, em 2014, do Metalist Kharkiv, da Ucrânia.