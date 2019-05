Cariús celebra retorno com gol e fase na Série C: "Ferroviário é grande"

A vitória do Ferroviário sobre o Globo/RN, na segunda-feira (20), foi especial para Edson Cariús. Sem jogar há duas semanas com lesão no músculo adutor da coxa, o atacante entrou no decorrer do segundo tempo e brilhou mais uma vez ao marcar o gol da vitória na Arena Castelão, se consolidando como artilheiro coral com 14 tentos na temporada. O centroavante revelou dificuldades no momento em que esteve fora da equipe e vibrou com o triunfo no retorno aos gramados.

"É difícil você passar dois jogos fora por lesão e voltar num jogo como esse, onde a equipe estava bem quando fiquei fora. Não estava 100% fisicamente, passei duas semanas sem jogar para fazer a transição na semana do jogo. Representa muito chegar aqui e conseguir fazer o gol da vitória porque era um resultado que nos interessava bastante. Sabemos o quanto é difícil essa competição", analisou.

Na temporada, Cariús tem 14 gols em 17 jogos com a camisa do Ferrão Foto: Kid Júnior

O gol de Cariús foi o segundo na Série C do Brasileiro, onde o centroavante já havia marcado no empate em 1 a 1 com o Botafogo/PB na estreia. Com o resultado, o Tubarão da Barra assume a liderança isolada do Grupo A, com 10 pontos. O atacante parabenizou o técnico Marcelo Vilar por deixá-lo no banco de reservas, uma vez que a dupla ofensiva Jeferson Caxito e Léo Jaime havia feito grandes atuações nas últimas partidas.

"Me senti como um torcedor porque é difícil ficar fora. Você vê aquela angústia dos companheiros, é uma experiência que tive pela primeira vez desde que cheguei no Ferroviário. O técnico optou pela equipe que vinha jogando e parabenizei ele também porque a equipe tinha ido bem sem mim. Não era justo eu entrar e tirar alguém que estava bem. Isso mostra como o Ferroviário é grande e está de parabéns porque a gente tira um e coloca outro", finalizou.

O Ferroviário volta a campo no domingo (26), diante do Sampaio Corrêa, pela quinta rodada do Brasileiro. A partida acontece no Castelão do Maranhão, às 17h.

Outros pontos da entrevista

Série C

"A gente está fazendo uma grande competição. Deixamos a desejar no Cearense, mas aqui é diferente, algo com nível nacional. Ficamos focados para se recuperar e fazer uma Série C bem, primeiramente, para manter o Ferroviário na divisão e depois pensar no acesso. Esse é o caminho. O importante é que devemos pontuar nessa competição".

Lesão

"Passa várias coisas na cabeça porque essa lesão veio quando eu estava bem, estreei na competição fazendo gol. Depois que me machuquei, veio um sentimento da minha parte. Já não sou nenhum menino e a gente viu como a equipe foi bem nesses jogos, voltei não 100% porque tem o medo de voltar a lesão".