Fora de casa, Ferroviário arranca empate com Botafogo/PB

Em estreia pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Ferroviário empatou com o Botafogo/PB, no estádio Almeidão, em João Pessoa, neste domingo (28). Edson Cariús foi o autor do gol do Tubarão da Barra.

Atual campeão da Série D, o Ferrão segurou a pressão do Belo fora de casa. Com primeiro tempo intenso, o Botafogo abriu o marcador aos 30 minutos com Nando.

Goleador do Tubarão da Barra na temporada, Edson Cariús mostrou seu faro de gol para deixar tudo igual. O atacante tem 13 gols em 16 jogos na temporada, sendo um gol em um jogo na terceira divisão nacional.

Com o empate, o Peixe somou um e está na quarta posição do Grupo A. No próximo domingo (5), o Ferroviário recebe o Santa Cruz/PE, na Arena Castelão, às 18h, pela segunda rodada da Série C do Brasileirão.