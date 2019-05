Cariús entra no 2º tempo, faz gol e Ferroviário vence Globo/RN

O Ferroviário entrou em campo nesta segunda-feira (20) disposto a retomar o 1º lugar do Grupo A da Série C, perdido no domingo (19) para o Sampaio Corrêa. E brilhou a estrela de Edson Cariús, artilheiro do time no ano, agora com 14 gols. O jogador entrou no 2º tempo e marcou o gol da vitória do Ferrão em cima do Globo/RN na Arena Castelão. O 1 a 0 refletiu o jogo truncado e morno das duas equipes.

A partida começou com o time da casa abusando dos passes errados e o Globo querendo explorar o contra-ataque, e veio taticamente mais compactado. Com essa proposta, o Ferroviário não conseguia fazer as infiltrações necessárias para levar perigo ao gol do Tricolor potiguar. A melhor chance veio com Afonso aos 45 do primeiro tempo, cara a cara com o goleiro Wadson, mas ele mandou pra fora.

No segundo tempo, Marcelo Vilar tentou dar mais velocidade e ofensiivdade ao time coral, e tirou Osvaldir e Leanderson para colocar Lucas Mendes e Edson Cariús, respectivamente. O atacante ficou dois jogos fora devido a uma lesão no músculo adutor da coxa, e entrou na proposta de buscar o resultado. E a substituição surtiu efeito. Com um a mais desde a expulsão de Lauder, aos 24 minutos, o Ferroviário partiu para o ataque, e a dupla que entrou na segunda etapa brilhou. Em cruzamento de Lucas Mendes, Cariús cabeceou, sem chances para Wadson. 1 a 0 para o Tubarão da Barra e mais três pontos.

Com o resultado, o Ferrão continua na liderança do Grupo A da Série C, com 10 pontos, com três vitórias e um empate; já o Globo cai para a oitava posição, com três pontos, uma acima da zona de rebaixamento. Ambos os times voltam a campo no domingo (26): a equipe potiguar recebe o Treze/PB às 17 horas, mesmo horário de Sampaio Corrêa e Ferroviário, em confronto direto pela primeiro lugar da chave.