Arthur Cabral sofre lesão no joelho e previsão de retorno é de 2 meses

Revelado pelas categorias de base do Ceará, Arthur Cabral sofreu uma lesão ligamentar na articulação do joelho direito. A lesão aconteceu durante um treino pelo FC Basel, no último sábado (4). A previsão de retorno do atleta aos gramados é de dois meses, segundo apurou a reportagem do Diário do Nordeste.

Ainda no início de sua carreira no futebol europeu, a vida de Arthur Cabral estava de vento em poupa. Jogando na equipe da Rússia o atacante de 21 anos chegou balançando as redes e fazendo a festa da torcida do Basel, chegando a marcar oito gols em 18 jogos.

No entanto, um triste fato aconteceu durante um treinamento no último sábado (7). O atacante sofreu uma lesão no joelho direito e está fora dos gramados por tempo indeterminado, segundo informou o FC Basel através de suas redes sociais.

"Arthur Cabral se machucou em treinamento no sábado. Ao pousar após uma batalha aérea, ele sofreu uma lesão ligamentar na articulação do joelho direito e, portanto, é incapaz de continuar até novo aviso", escreveu o site do clube suíço.

Destaque do Ceará em 2018, o atacante teve 50% de seus direitos econômicos vendidos ao Palmeiras por R$ 5 milhões. O Vovô ficou com a outra metade. Sem espaço no time paulista, Arthur foi emprestado ao Basel FC com opção de compra ao fim do contrato.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que a previsão do retorno do jogador aos campos é de dois meses.