Escolas de turismo terão aporte de R$ 50 milhões

A exemplo do que acontece nas principais cidades turísticas do mundo, o Ceará pretende dar mais atenção à capacitação de profissionais para que atuem nos segmentos que integram a cadeia do turismo local. O governo do Estado se prepara para inaugurar, no segundo semestre deste ano, dois centros de formação de mão de obra. Os equipamentos, que recebem os últimos aparatos antes de abrir as portas, receberam aporte de mais de R$ 50 milhões e devem habilitar cerca de 1,5 mil pessoas por ano, conforme expectativa do chefe do executivo estadual, Camilo Santana.

"Uma delas já está pronta e a outra tem conclusão prevista para junho. No mais tardar em julho ou agosto, já estaremos operando os dois centros com as aulas", disse o governador durante evento de apresentação do hub da Air France-KLM e Gol à imprensa na manhã dessa sexta-feira, no Hotel Gran Marquise.

De acordo com ele, uma das estruturas ocupa o espaço de um antigo hotel na Avenida Beira Mar. O espaço foi adquirido pelo governo do Estado e reformado para atender às novas necessidades. "Inclusive, o hotel vai ter apartamentos para que os próprios alunos fiquem, também, hospedados. É uma estrutura enorme que o (governo do) Estado comprou e adaptou", frisou o governador.

Para a iniciativa, foram investidos cerca de R$ 40 milhões na unidade de capacitação maior e mais de R$ 10 milhões na outra unidade. O outro centro de formação, de acordo com Camilo Santana, também ficará nas proximidades da Avenida Beira Mar. "Todos dois são próximos aqui da Avenida Beira Mar. São equipamentos que vão proporcionar a melhor capacitação para qualificar a nossa mão de obra do turismo", detalhou.

Além do aporte de mais de R$ 50 milhões nas duas estruturas, ele acrescenta que, para manter a plena operação dos equipamentos, serão empreendidos mais R$ 20 milhões. "A nossa meta é atingir algo em torno de mil a 1,5 mil alunos por ano", ressalta Camilo Santana.

Impacto

As ações voltadas para a qualificação da mão de obra para o turismo decorrem da série de novos voos atraídos para a Capital cearense, sobretudo, após a chegada da administradora aeroportuária alemã Fraport, que arrematou a concessão do Aeroporto Internacional Pinto Martins, agora simplesmente Aeroporto de Fortaleza ou ainda Fortaleza Airport. "Nós vamos sair de oito voos internacionais para quase 50 voos", acrescenta o chefe do executivo estadual.

Para mensurar o impacto da vinda dos turistas oriundos de voos que integram o hub Air France-KLM e Gol - só desses serão 80 mil passageiros a mais chegando ao terminal cearense por ano - e dos que devem chegar à Capital cearense por meio de outros voos como as novas rotas da Latam, com destaque para os EUA, e da Copa Airlines (Panamá), o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) prepara um estudo que deve ser apresentado na próxima semana.

"O Ipece está concluindo esse estudo para avaliarmos o impacto da cadeia aqui no Ceará, mas em breve nós vamos divulgar. Na próxima semana, nós vamos apresentar e discutir esse trabalho", arremata ainda o governador Camilo Santana.