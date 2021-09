Vem Empreender realiza webinário com o maior e-commerce de vinhos da América Latina

Quando um e-commerce de vinhos alcança uma receita líquida de R$281 milhões num ano de pandemia, com um volume de vendas 66% maior do que no ano anterior, a curiosidade sobre esses números cresce da parte de quem empreende. Afinal, quem gerencia um negócio em tempos de crise sabe o tamanho do desafio de se adequar às novas realidades. Essa história será contada pelo próprio CEO da Evino, Ari Gorenstein, no webinário Vem Empreender desta segunda, dia 27 de setembro, às 20h, no Youtube do Diário do Nordeste.

No caso da Evino, maior plataforma on-line de vinho da América Latina, uma boa dose de inovação e gestão eficiente de produtividade contribuíram para os bons resultados. Associado a isso, com as restrições impostas pela Organização Mundial da Saúde em relação ao isolamento social, o consumo de bebida alcoólica em casa também cresceu, afetando o setor de vinhos.

“Estamos falando da maior importadora de vinhos da Itália, França e Espanha no Brasil. Esse case chama atenção, porque tem uma série de características que valem apresentar ao nosso leitor, como a capacidade de distribuição e de comunicação da Evino com o público durante a pandemia”, pontua Rogério Nicolau, coordenador do Escritório de gestão empreendedorismo e sustentabilidade da Universidade de Fortaleza (EGES).

Legenda: Ari Gorenstein, CEO da Evino. Foto: Acervo pessoal

Como observa o coordenador, a ideia do webinário é educar e inspirar empreendedores a estarem atentos a oportunidades de negócios durante uma crise. “Além disso, é preciso ter a excelência de ponta a ponta e saber como se comunicar com os clientes, entendendo principalmente as mudanças de rotina em períodos de crise”, completa Rogério Nicolau.

Série

Este será o primeiro de uma série de três webinários que serão realizados pelo Projeto Vem Empreender. A proposta vai apresentar contribuições para o fortalecimento do empreendedorismo nesta retomada econômica, com aulas gratuitas, minicursos e webinários. “Abrir com a Evino é, antes de mais nada, mostrar que dá sim para driblar a crise, que dá sim para crescer, que dá para encontrar nichos de mercado e que dá para se comunicar de maneira excelente com os nossos clientes para continuar entregando um produto de excelência”, finaliza o coordenador do EGES.

Serviço

Webinário Case Evino: o maior e-commerce de vinhos da América Latina

Data: Segunda-feira, 27/09, às 20h – Youtube do Diário do Nordeste – Convidado: Ari Gorenstein

