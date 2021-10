Minicurso abordará criação de um modelo de negócios na próxima sexta-feira (8)

Uma das principais bases para uma empresa, a concepção e elaboração de um modelo de negócios pode ser um desafio para alguns empreendedores. Como forma de auxiliar nesse processo, o projeto Vem Empreender - A Retomada lança, na próxima sexta-feira (8), o minicurso “Inove seu modelo de negócio”. Todo o conteúdo é gratuito e estará disponível no site do Diário do Nordeste.

O minicurso é dividido em três aulas em vídeo, além de um e-book com todas as informações necessárias para o empreendedor. Com o atual período de pandemia sendo uma das preocupações, o material traz insights sobre como os empresários devem se planejar a partir de agora. Para tanto, a formalização de um modelo de negócios sólido é fundamental para reduzir as chances de erros futuros.

O modelo de negócios é um documento que estabelece os principais elementos da ideia de uma empresa. Nele, estão contidos aspectos como a forma com a qual o serviço ou produto chegará aos clientes, resumo operacional do negócio, atividades-chave, custos, recursos, relacionamento com os clientes, entre outros.

Acerca do segmento de clientes, por exemplo, os conteúdos abordam sobre como o empreendedor precisa alinhar a proposta da empresa com as expectativas do público. Ou seja, entender quais são as demandas de compra naquele momento, como forma de não perder recursos. O objetivo é que, ao final das aulas e das leituras, o profissional possa desenvolver seu próprio projeto.

Próximos passos

Os conteúdos do Vem Empreender seguem até o mês de novembro. No total, serão quatro minicursos abordando temas variados de empreendedorismo. No próximo dia 15, será lançado o 2º minicurso do projeto, com o tema “Entendendo os números da minha empresa”.

Aulas ao vivo

Na quinta-feira (7), será realizada uma aula ao vivo com o tema do primeiro minicurso, das 15h às 16h30. Os interessados em participar devem preencher um formulário para efetivar cadastro e receber o link de acesso para a aula, que ocorrerá via Google Meet. Ao todo, serão quatro aulas ao vivo durante o projeto, sempre no dia anterior ao lançamento dos minicursos. O formulário pode ser acessado aqui.

Serviço:

Aulas ao vivo Vem Empreender - A Retomada

Inove no seu modelo de negócio | Data: 07/10/2021 | Horário: 15h

Entendendo os números da minha empresa | Data: 14/10/2021 | Horário: 15h

Marketing e vendas | Data: 21/10/2021 | Horário: 15h

Operação e logística | Data: 28/10/2021 | Horário: 15h

Minicursos Vem Empreender - A Retomada

Inove no seu modelo de negócio – 08/10

Entendendo os números da minha empresa - 15/10

Marketing e vendas - 22/10

Operação e logística - 29/10

