Minha empresa quebrou. O que preciso fazer para voltar a empreender?

Com a pandemia da Covid-19, diversos setores da economia foram prejudicados, resultando na demissão de funcionários e até mesmo na falência de empresas. Agora, com o processo de retomada econômica, empresários que tiveram seus negócios fechados analisam oportunidades de voltar a empreender.

Para o articulador regional do Sebrae Ceará, Jonny Oliveira, o empreendedor que se encaixa nesse perfil precisa realizar um planejamento financeiro e estudar o segmento de atuação para ter um bom desempenho.

"Quanto mais tempo a gente passa planejando, menos trabalho a gente vai ter na implementação do empreendimento e a partir daí colocar tudo na ponta do lápis, principalmente custos", aconselha.

O Diário do Nordeste conversou com o especialista do Sebrae e elencou algumas dicas. Confira:

Identificar o que ocasionou a falência do negócio

"Cabe ao empreendedor, com as suas percepções, identificar o que foi que falhou. O que faz a empresa quebrar são problemas financeiros. Eu fiquei, por exemplo, sem capital de giro? O que houve? Planejei errado o meu fluxo de caixa? Os meus produtos não saíam ou não estavam vendendo?", exemplificou.

Por isso, ele recomenda realizar, inicialmente, um estudo financeiro para compreender o que provocou a falência da empresa.

Permanência ou mudança de setor

O segundo passo é decidir se vai permanecer no mesmo segmento ou investir em uma nova área. Neste último caso, Jonny Oliveira aconselha conhecer o setor, conversar com outros empreendedores e fornecedores do ramo, pesquisar e participar de eventos da área escolhida. "Fazendo um bom planejamento, estudando o segmento, é possível sim fazer uma reabertura tanto no mesmo segmento, quanto em um diferente", afirma.

Custos de implementação

Para voltar a empreender, é necessário ter conhecimento, principalmente, dos custos necessários à sua implementação, indica o articulador. O empresário deve já saber previamente se o investimento virá de um financiamento pessoal ou de uma instituição de crédito.

Plano de negócios

O plano de negócios é uma ferramenta para traçar um esboço do mercado, do produto comercializado e das ações do empreendedor. É por meio dele que o dono do negócio adquire informações detalhadas sobre seus produtos e serviços, concorrentes, clientes, fornecedores, pontos fortes e fracos da empresa, dentre outros dados.

Jonny Oliveira diz que esse planejamento pode ser realizado pelo próprio empresário, o qual pode buscar modelos do plano pela internet. Também é possível realizá-lo com auxílio de um especialista.

Indicadores de desempenho

O último passo é definir indicadores de desempenho, como faturamento, lucratividade, acompanhamento do fluxo de caixa, vendas, dentre outros. "(É importante) para saber se a empresa está indo bem ou não, eliminando assim os achismos", recomenda.