Fiec divulga lista de editais de inovação para empreendedores e pesquisadores

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), através do projeto Rede de Oportunidades, divulgou a lista de julho com editais com fontes de fomento e financiamento para a inovação.

A Rede de Oportunidades, do Programa de Inovação Industrial, é uma iniciativa da Fiec em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Ceará), o Serviço Social da Indústria (Sesi Ceará) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará), com o apoio do do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Faculdade Luciano Feijão.

O objetivo da Rede de Oportunidades é compartilhar com a comunidade empreendedora as oportunidades para inovação disponíveis no Brasil e no mundo. Veja a lista aqui.

"Nosso intuito é congregar, em um só veículo, informações sobre oportunidades, e principalmente os esforços institucionais de difusão da inovação, gerando nos mais diversos interessados no tema um ponto de referência que possa contribuir com a maximização do alcance de resultados", disse Raphael Campos, Assessor da Diretoria de Inovação e Tecnologia.

Quero receber conteúdos exclusivos do Vem Empreender