Programa federal abre inscrições com foco em internacionalização de startups

O programa de internacionalização de startups do Governo Federal, StartOut Brasil, vai selecionar até 40 empresas para a primeira etapa do evento Ciclo Lisboa 2021, que acontece de forma virtual este ano. A ideia é impulsionar o acesso de startups nacionais a mercados estrangeiros.

As inscrições estão disponíveis até o dia 21 de junho pelo site do programa. Podem participar startups em fases maduras com foco em expansão e internacionalização, além de empresas inovadoras que já tenham produto ou serviço para comercialização finalizado.

É requisito ainda ter Produto Viável Mínimo (MPV) ou protótipo; ter faturamento preferencialmente acima de R$ 500 mil ou ter recebido algum tipo de investimento.

Os projetos vão ser analisados em quatro dimensões: grau de inovação, mapeamento do mercado de destino, maturidade para inserção internacional e equipe.

Atividades de internacionalização

O Ciclo Lisboa 2021 é composto por três etapas com diferentes focos: missão virtual, missão de imersão e missão follow-up. A primeira, realizada virtualmente, dá acesso a mentorias coletivas, treinamento de pitch e outras atividades.

Para a missão de imersão, serão selecionadas 15 startups que vão poder participar da etapa de forma presencial em Lisboa e no Web Summit, conferência de tecnologia que acontece em Portugal. No entanto, a participação vai depender das condições sanitárias.

Na última etapa, missão follow-up, é oferecido apoio do programa para empresas retornarem ao mercado português para aprofundar as oportunidades de negócios.

Para essa etapa, serão classificadas as cinco primeiras startups a comunicarem o interesse em retornar ao mercado e apresentarem sólido projeto e agenda para esse trabalho.

Cronograma

A divulgação das startups selecionadas para a primeira etapa será no dia 12 de julho. A missão virtual acontece entre os dias 13 de julho a 15 de setembro.

Já a missão de imersão está programada para acontecer de 6 de outubro a 10 de novembro. A missão follow-up, que conclui a programação, será realizada entre os dias 11 de novembro a 10 de abril de 2022.