Dois pequenos negócios cearenses são premiados em desafio do Serasa

As empresas cearenses Fábrica de Sonhos, de Fortaleza, e Lindo's Salgados Gourmet, de Juazeiro do Norte, estão entre as 20 vencedores do Desafio Serasa Experian Micro e Pequenas Empresas.

O concurso anunciou na última quarta-feira (24) os negócios vencedores, que receberam, cada, R$ 25 mil para ajudar a alavancar o negócio.

Para avançar nas fases da iniciativa, que começou em novembro, as empresas tiveram que apresentar um projeto dentro de seus próprios negócios para a Serasa.

A Fábrica dos Sonhos, idealizada por Luísa Guerra em 2012, ganhou com o projeto Fábrica de Surpresas, uma espécie de assessoria completa para surpresas, como pedidos de namoro, de casamento ou surpresas de aniversário.

"É um novo serviço. O cliente vem, me fala qual é a necessidade dele e então eu vou entender a história e elaborar um contexto para criar a surpresa de acordo com o objetivo. A proposta é fazer muito com pouco, usando afeto, capricho e carinho, oferecendo esse novo serviço", explica Luísa. De acordo com ela, a iniciativa teve boa aceitação dos consumidores durante a pandemia.

Com o prêmio, ela pretende fortalecer o fluxo de caixa do negócio, adquirir material de acervo para as surpresas e apostar na divulgação do serviço. "Nós queremos trabalhar com pacotes de surpresas bronze, prata e ouro", explica Luísa.