Elon Musk diz que Twitter perdeu metade da receita em publicidade e tem fluxo de caixa negativo

O empresário Elon Musk, dono do Twitter, afirmou, neste sábado (15), que a empresa continua com fluxo de caixa negativo após perder cerca de metade da receita em anúncios.

Em resposta a um usuário da rede social que sugeriu a formação de um consórcio de investidores no Twitter, Musk disse que a empresa deve alcançar um fluxo de caixa positivo antes de arriscar.

"Ainda estamos com fluxo de caixa negativo, devido à queda de aproximadamente 50% na receita de publicidade, além das dívidas intensas. Precisamos alcançar um fluxo de caixa positivo antes de nos darmos ao luxo de qualquer outra coisa", escreveu o bilionário.

Isso significa que a empresa tem mais gastos do que receita. Musk não detalhou por quanto tempo o Twitter enfrenta esse problema e quantos anunciantes deixaram a empresa.

Contradição

O novo posicionamento de Musk contradiz uma entrevista concedida em abril deste no, em que o bilionário disse que "quase todos os anunciantes voltaram ou disseram que vão voltar".

Musk comprou o Twitter em outubro de 2022 e, desde então, realizou diversas mudanças na rede social. Ele foi por oito meses o presidente da plataforma, mas uma nova CEO, Linda Yaccarino, foi anunciada em junho.

Entre as transformações promovidas por Elon Musk, estão o aumento do número de caracteres por tweet, o fim do selo verificado gratuito e a limitação de uso.

Os usuários da plataforma podem ler 10 mil tweets por dia (para usuários verificados), mil tweets por dia (para não verificados) e 500 tweets por dia (para novos usuários não verificados".