Mark Zuckerberg posta foto em treino com campeões do UFC para possível luta com Elon Musk

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, compartilhou uma imagem, nesta terça-feira (11), após treino preparatório para a possível luta entre ele o bilionário Elon Musk, dono do Twitter. No final do mês passado, os dois se desafiaram nas redes sociais para um combate dentro de uma jaula, ao estilo dos combates de artes marciais mistas.

Na publicação, o dono do Facebook aparece ao lado de dois campeões do UFC: Israel Adesanya, vencedor dos médios, e de Alexander Volkanovski, campeão do peso pena.

Apesar da repercussão, o caso é apenas uma brincadeira entre os dois bilionários.

O jornal estadunidense NY Post afirmou que o Ministério da Cultura italiano contatou Musk e Zuckerberg para organizar a luta no monumento histórico.

Treinos dos bilionários

Consolidados no mundo da tecnologia, os bilionários têm se aventurado no universo das lutas nos últimos meses: ambos estão treinando com Lex Fridman, pesquisador que é faixa preta em jiu-jítsu brasileiro.

Zuckerberg tem compartilhado registros lutando em sua conta no Instagram. Em uma das outras publicações, Mark chega a comemorar uma vitória em seu primeiro campeonato amador no esporte.