Tempo de usuários no Threads cai para metade desde lançamento, diz consultoria

O tempo de uso dos usuários do Threads, aplicativo da Meta concorrente do Twitter, caiu drasticamente em comparação com o lançamento. A estreia ocorreu em 5 de julho e o app superou 100 milhões de usuários.

Entre o último sábado (8) e terça-feira (11), o número de usuários ativos caiu 20%. No mesmo período, o tempo de uso do app reduziu pela metade - de 20 para 10 minutos.

A queda no uso do aplicativo foi analisada pelas consultorias Sensor Tower e Similarweb, especialistas em marketing, segundo reportado pela CNBC.

O diretor da Sensor Tower, Anthony Bartolacci, aponta que o lançamento do Threads realmente "quebrou a internet". "Nos mais de 10 anos que a Sensor Tower vem monitorando a instalação de apps, as primeiras 72h do Threads realmente foram excelentes", disse.

Bartolacci aponta que a Meta terá um desafio em consolidar o Threads na rotina dos internautas. "O apoio do Meta e a integração com o Instagram provavelmente dão ao Threads uma inundação muito maior do que outros serviços, mas ele precisará de uma proposta de valor mais atraente do que simplesmente ‘Twitter, mas sem Elon Musk’", aponta.

Concorrente do Twitter

O Threads é a nova aposta do Meta para concorrer com o Twitter, focando em publicações de texto, com reunião de comunidades. Lançado em mais de 100 países, entre eles o Brasil, o Threads está disponível somente para dispositivos móveis (iOS e Android).

Em formato de "microblog", a ferramenta representa uma concorrência direta ao Twitter, rede que atualmente vem sendo criticada pelos internautas devidos às limitações de uso gratuito implantadas pelo proprietário dela, o bilionário Elon Musk.

"O Threads é onde as comunidades se reúnem para conversar sobre tudo, dos tópicos importantes para você até o que estará em alta amanhã", aponta a prévia do aplicativo na App Store.