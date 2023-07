Excluir o 'Threads' também deleta seu perfil no Instagram? Entenda como desativar conta na nova rede

O Instagram lançou nessa quarta-feira (5) o 'Threads', ferramenta de compartilhamento de texto que promete ser concorrente do Twitter. Ao ingressarem na nova plataforma, alguns usuários relataram dúvidas em comum: se é possível excluir o perfil na plataforma e se essa atitude afetaria a conta no Instagram.

A resposta para os questionamentos é sim, mas só se o internauta deseja realmente deletar completamente a conta na ferramenta, então isso significa que ele precisa também se despedir do perfil no Instagram.

A dúvida surgiu devido a um trecho dos termos de condição de uso do aplicativo - assinados pelos internautas ao aderirem à rede social. "Você pode desativar seu perfil do Threads a qualquer momento, mas ele só pode ser deletado se você deletar sua conta do Instagram”, informa o texto.

É um aplicativo concorrente do Twitter criado pela Meta, responsável pelo WhatsApp, pelo Instagram e pelo Facebook. Usuários que tenham dispositivos com Android (sistema do Google) ou iOS (da Apple). Sim, para criar um Threads você precisa ter uma conta no Instagram. Menores de 16 anos (ou de 18 anos em alguns países) terão um perfil privado que é criado automaticamente. Até 500 caracteres.

Como desativar a conta no Threads

Conforme o termo, o internauta pode apenas desativar a conta no Threads, mas sem excluí-la totalmente. Para isso, deve acessar a página de configurações, em que está disponível a opção de fazer uma pausa. Nela, sua conta será desativada por um pequeno período.

Também na aba de configurações, é possível desativar totalmente o perfil, sem tempo determinado. Desta forma, a conta não será exibida para outros usuários, no entanto, ela não será excluída por inteiro do aplicativo e pode ser reativada.

Isso acontece porque a nova rede é vinculada à plataforma da Meta, tanto que não é possível que um usuário ingresse no Threads sem já possuir uma conta no Instagram.

10 milhões de usuários menos de 24 horas

Apesar das dúvidas sobre o uso da nova rede social, o Threads já viralizou entre usuários de todo o mundo, batendo a marca de mais de 10 milhões de usuários em menos de 24 horas após o lançamento, nesta quinta-feira (6).

O número foi alcançado nas primeiras horas de existência da plataforma de compartilhamento de texto, conforme Mark Zuckerberg, dono da Meta — empresa que controla Facebook, Instagram e WhatsApp.

Em formato de "microblog", a ferramenta representa uma concorrência direta ao Twitter, rede que atualmente vem sendo criticada pelos internautas devidos às limitações de uso gratuito implantadas pelo proprietário dela, o bilionário Elon Musk.

Como baixar

Para usuários de iOS, como iPhone ou iPad, basta acessar a App Store e pesquisar pelo Threads.

Já usuários de aparelhos Android devem fazer o download pela Play Store.