Diário do Nordeste está no Threads; saiba como acessar

O Diário do Nordeste chegou ao 'Threads', novo aplicativo voltado ao compartilhamento de texto, agregando, assim, mais um canal de informação para o público. A plataforma foi lançada pelo Instagram nesta quarta-feira (5) em todo o mundo.

Para acessar, o leitor do jornal deve baixar o aplicativo na App Store, no caso de usuários de iOS, ou fazer o download pela Play Store, para que é usuário de aparelhos Android.

Aline Conde, supervisora de distribuição do Diário do Nordeste, destaca a importância da nova ferramenta para manter a proximidade com o leitor.

"Um dos pontos positivos do Threads é a integração com o Instagram. Sendo assim, o usuário que já segue o @diariodonordeste no Instagram, pode também nos seguir automaticamente na nova plataforma e passar a ter informação com qualidade e credibilidade neste novo espaço", comenta.

É um aplicativo concorrente do Twitter criado pela Meta, responsável pelo WhatsApp, pelo Instagram e pelo Facebook. Usuários que tenham dispositivos com Android (sistema do Google) ou iOS (da Apple). Sim, para criar um Threads você precisa ter uma conta no Instagram. Menores de 16 anos (ou de 18 anos em alguns países) terão um perfil privado que é criado automaticamente. Até 500 caracteres.

"Como toda novidade, precisamos de tempo para saber se o Threads vai se consolidar no Brasil, mas já nos surpreendemos com a quantidade de pessoas que estão aderindo à rede social de Mark Zuckerberg, que compete com o Twitter de Elon Musk. Estamos ansiosos para saber como será o comportamento do usuário nos próximos dias e quais as particularidades do Threads que vão se sobressair", diz Aline Conde.

Foto: Reprodução Threads

Mais de 10 milhões de usuários

O aplicativo registrou o ingresso de mais de 10 milhões de usuários nesta quinta-feira (6), menos de 12 horas após ser lançado. O número foi alcançado nas primeiras sete horas de existência da plataforma de compartilhamento de texto, conforme Mark Zuckerberg, dono da Meta — empresa que controla Facebook, Instagram e WhatsApp.

Em formato de "microblog", a ferramenta representa uma concorrência direta ao Twitter, rede que atualmente vem sendo criticada pelos internautas devidos às limitações de uso gratuito implantadas pelo proprietário dela, o bilionário Elon Musk.