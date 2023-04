Famosos perdem selo verificado por não estarem cadastrados no Twitter Blue; veja

O Twitter começou a retirar, nesta quinta-feira (20), os selos verificados de usuários que não assinan o Twitter Blue. Até então, pessoas notáveis, como cantores e atores, tinham o 'selo azul' na plataforma para confirmar a autenticidade da conta.

Legenda: Beyoncé perde perfil verificado no Twitter Foto: Reprodução

Perfis de celebridades como Beyoncé, Adele, Neymar, Katy Perry, Will Smith, Viola Davis e Kim Kardashian aparecem sem o selo azul.

Alguns famosos repercutiram a mudanças em suas contas do Twitter. "Oficialmente não mais verificado na plataforma", disse o youtuber Felipe Neto.

"Eu tenho isso há 11 anos e me recuso a comprar para fazer mais dinheiro para algum esquisito porque ele é um ego maníaco", escreveu a cantora Lauren Jauregui.

A mudança no sistema de verificação havia sido anunciada pelo CEO do Twitter, Elon Musk. Inicialmente, foi informado que a retirada dos selos começaria em 1º de abril, o que não ocorreu.

Com o lançamento do Twitter Blue, é possível solicitar o selo azul mediante pagamento de taxa de R$ 42,00 mensais. Segundo Musk, a assinatura também traz outros benefícios.

Os assinantes terão prioridade nas respostas, menções e pesquisas, a capacidade de postar vídeos e áudios longos, além da diminuição da quantidade de anúncios.

Verificação de organizações e empresas

Os perfis de presidentes e membros de organizações governamentais e multilaterais continuarão verificados pelo Twitter, mas com o selo cinza. O selo não terá custos.

Já contas de empresas, organizações não-governamentais terão o selo dourado, mas somente a partir do pagamento de cerca de R$ 5.080.

O The New York Times revelou, no entanto, que a plataforma não cobrará das 10 mil organizações com mais seguidores e 500 com mais gastos em publicidade.

As organizações poderão concecer o selo a funcionários e membros, mediante pagamento de taxa de R$ 261 por cada conta afiliada.