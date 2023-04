WhatsApp libera nova proteção contra roubo de conta; saiba como funciona atualização

O WhatsApp anunciou, nesta quinta-feira (13), atualização para evitar roubos de conta de perfis por meio de ferramenta que faz confirmação quando houver tentativa de transferir as conversas para um novo celular. Todos os usuários poderão acessar a nova usabilidade aos poucos a partir desta quinta-feira (13).

Quando perceber comportamento fora do usual, o próprio WhatsApp fará pergunta no celular antigo, questionando se o usuário realmente quer migrar a conta para outro smartphone. Apesar disso, o aplicativo não divulga o que será considerado para classificar uma situação como suspeita.

Legenda: Nova função já começa a ser disponibilizada a partir desta quinta-feira (13) Foto: reprodução/WhatsApp

No mesmo alerta, o horário e o modelo de celular em que foi realizada a tentativa de transferência será mostrado ao usuário. Além disso, o aplicativo vai declarar que a transferência remove totalmente a conta do celular antigo, cabendo a permissão ou não da migração.

Em caso de furto ou roubo do celular antigo, será possível solicitar uma segunda senha de uso único para prosseguir com a transferência. Assim, informa o WhatsApp, a intenção é evitar casos de perfis roubados em meio ao envio do código de verificação para terceiros.

Além da atualização, o WhatsApp fará verificações nos dispositivos para combater arquivos mal-intencionados no celular, evitando que esses aplicativos enviem mensagens sem permissão em nome dos usuários.