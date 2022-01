Resultado da 2ª fase do Exame de Ordem da OAB deve sair nesta quarta-feira (12)

O resultado da 2ª fase (prova prático-profissional) do Exame de Ordem será divulgado nesta quarta-feira (12), conforme previsto no Edital OAB -XXXIII. A etapa, realizada em 12 de dezembro do ano passo, consiste em duas partes: uma peça processual e quatro questões discursivas. O resultado deve ser divulgado às 17 horas, segundo publicou na rede social Instagram o secretário geral do Conselho Federal da OAB, Beto Simonitti. A informação também foi confirmada pela assessoria de imprensa da entidade.

Os interessados em conferir o resultado da etapa devem acessar o site da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e da banca organizadora, a Faculdade Getulio Vargas (FGV).

O Exame da Ordem é voltado para bacharéis em Direito — com ensino superior completo ou cursando a partir do último ano. O resultado final da seleção está prevista para ser divulgada no próximo dia 26 de janeiro.

É necessário ser aprovado na 1ª e 2ª fase da prova para conseguir se inscrever nos quadros da OAB como advogado.

Provas

Na primeira fase do exame, foi aplicado uma avalização objetiva de múltipla escolha, que abordaram as disciplinas profissionalizantes obrigatórias e integrantes do curso de Direito. Ao todo, ela teve 80 questões, em que cada uma valia 1 ponto, somando 80 pontos ao todo.

Já a prova prático-profissional foi divida em duas avaliações: uma redação de peça profissional, valendo 5 pontos, acerca de um tema da área jurídica de opção do examinando.

Nessa etapa, os candidatos ainda responderam quatro questões discursivas, sob a forma de situações-problema, valendo, no máximo, 1,25 pontos cada, somando 5 ponto, também relativas à área de opção do examinando.

