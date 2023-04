Velório e enterro de crianças mortas em creche acontecem em Blumenau sob forte comoção

O velório das quatro crianças assassinadas no ataque a uma creche em Blumenau (SC) começou ainda na noite de quarta-feira (5) e terminou nesta quinta (6). Sob forte comoção, as pessoas se despediram de Bernardo Pabest da Cunha, de 4 anos, Bernardo Cunha Machado, de 5, e Larissa Maia Toldo, 7, no Cemitério São José.

Bernardo Machado foi enterrado às 10 horas, Bernardo Pabest da Cunha, às 10h30, e Larissa, às 11h30.

Oficiais da Marinha que trabalham com o pai de Bernardo Machado foram até o velório para prestar solidariedade à família. "Era um menino super extrovertido, super para cima, assim como o pai", diz o suboficial Carlos Martiniano, de 42 anos.

O corpo de Enzo Marchesin será enterrado às 14h na região norte de Blumenau. Mais de 2 mil pessoas prestam homenagens.

Investigações

O prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt, esteve no velório para prestar apoio às famílias. Ele comentou as investigações do caso. "Toda a inteligência da Polícia Civil está sendo usada para buscar situações de redes sociais, de denúncias, inclusive no celular desse indivíduo, se há alguma possibilidade de vínculo com alguém", disse.

Segundo ele, a avaliação dada pelo delegado-geral nesta quarta foi apenas preliminar. "É uma primeira análise, mas para confirmação, de que [o criminoso] agiu sozinho, o que vai dizer isso é o celular dele."

O homem de 25 anos, que tinha quatro passagens pela polícia, pulou o muro da creche, matou quatro crianças entre 4 e 7 anos e feriu outras cinco, que têm quadro estável.

Reunião com diretores

Hildebrandt se reúne nesta quinta com diretores de escolas municipais, estaduais e privadas de toda a cidade. "O objetivo é traçar estratégias para o retorno às atividades na segunda", disse.

O prefeito também vai se encontrar com chefes das polícias Civil e Militar durante a tarde. "Nós queremos ampliar as ações de ronda, de presença da polícia nas ruas, para que a gente possa minimizar esse efeito de dor que os pais estão sentindo."