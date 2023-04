Escolas e eventos são cancelados em Blumenau após massacre em creche

Escolas de Blumenau, em Santa Catarina, fecharam as portas nesta quinta-feira (6), um dia após o ataque a creche que deixou quatro crianças mortas e outras cinco feridas. Eventos também foram suspensos em meio ao clima de luto na cidade. As informações são do g1.

O evento de Páscoa da cidade, que acontecia desde março, foi suspenso. Em frente ao Centro Educacional Bom Pastor, onde o crime aconteceu, moradores depositaram velas, ursos e pelúcia e pedidos de paz.

As crianças mortas estão sendo veladas nesta quinta-feira no Município. O velório de três delas ocorre em um mesmo local.

Quatro crianças permanecem internadas

Quatro vítimas feridas seguem internadas no Hospital Santo Antônio. As crianças foram levadas a leitos de enfermaria pediátrica e estão no mesmo quarto.

Segundo a diretora técnica do hospital e cirurgiã, Maria Beatriz Silveira Schimittt Silva, as crianças chegaram bastante abaladas e assustadas, mas durante o atendimento as equipes auxiliaram na recuperação.

A outra criança ferida foi levada pelos pais ao Hospital Santa Isabel com ferimento no ombro. Segundo a unidade de saúde, a menina de 5 anos foi entregue pela escola aos familiares que perceberam o machucado depois. Ela recebeu atendimento e teve alta na quarta-feira (5).

Como aconteceu o ataque em Blumenau

O ataque ocorreu no Centro de Educação Infantil Bom Pastor, uma instituição particular no bairro Vila Velha. Um homem de 25 anos invadiu a creche chegando em uma motocicleta e pulando o muro, atacando as crianças no pátio da creche.

O homem foi preso em flagrante e deve responder por oito crimes. O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, disse que os investigadores pediram a quebra de sigilos telefônicos e telemáticos do criminoso.

A Delegacia de Repressão a Crimes de Informática deve apurar se o crime foi planejado online. O assassino tem ao menos quatro passagens pela Polícia: uma por brigar em uma boate, em 2016; uma por portar cocaína, em 2022, e duas por esfaquear o padrasto e um cachorro, em 2021 e 2022, respectivamente.

Os policiais devem fazer o perfil psicológico do suspeito. Preliminarmente, a Polícia trata o caso como "isolado" por não ter relação com outras práticas criminosas. "É uma situação pontual", ressaltou o delegado Ulisses Gabriel.

A Prefeitura de Blumenau decretou 30 dias de luto oficial e cancelou as aulas da rede municipal nesta quarta e quinta-feira.

