Psicólogo infantil é investigado por suspeita de abuso sexual em sessões de terapia em Valinhos (SP)

Um psicólogo de 39 anos está sendo investigado pela Polícia Civil em Valinhos, no interior de São Paulo, suspeito de abusar sexualmente de pelo menos sete pacientes menores de idade. As informações são do g1.

Rafael Ladenthin Menezes está preso temporariamente desde o dia 18 de julho por determinação da 3ª Vara Judicial. À época, o consultório do psicólogo foi alvo de mandado de busca e apreensão. Além disso, a Justiça quebrou o sigilo de ligações, mensagens do celular e do notebook dele.

O suspeito se apresenta na internet como especialista em psicoterapia para crianças e adolescentes. O advogado de defesa do psicólogo, João Paulo Sangion, disse à EPTV que o cliente nega as acusações e tem "compromisso ético profissional no exercício de sua profissão".

Investigação

O inquérito policial contra o psicólogo, que corre sob sigilo, foi aberto no último dia 11 de julho após a família de um paciente procurar a delegacia para reportar os abusos durante sessões de terapia, segundo apuração do g1.

O caso é investigado como estupro de vulnerável, uma vez que as vítimas eram menores de 14 anos. Conforme a EPTV, ao menos sete famílias de adolescentes que teriam sido vítimas do psicólogo já procuraram a Polícia Civil para prestar depoimento.

Mães ouvidas pela reportagem apontam que cerca de 10 boletins de ocorrência já foram registrados contra Rafael. Todas as vítimas são meninos que frequentavam a terapia há mais tempo e que têm relatos semelhantes sobre a violência sofrida.