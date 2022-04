Porta de avião abre durante voo e é segurada por passageiros no Acre; assista ao vídeo

A porta de um avião de táxi aéreo abriu durante um voo entre a cidade do Jordão, interior do Acre, e a capital Rio Branco na última quinta-feira (14). Com o susto, os passageiros tiveram que segurar a porta para mantê-la fechada até a hora do pouso no aeroporto da capital acriana.

A aeronave transportava cerca de 12 pessoas, entre passageiros e dois tripulantes, mas ninguém ficou ferido, de acordo com informações do portal g1.

O voo saiu às 12h30 do Jordão e pousou na capital às 14h. Imagens registradas dentro da aeronave mostram as pessoas segurando a porta e puxando alguns cabos até o pouso.

Assista ao vídeo

O piloto desligou um dos motores e continuou o voo com apenas um, o que é previsto no manual do fabricante da aeronave, alegou o engenheiro aeronáutico e representante da Empresa Rio Branco Táxi Aéreo, comandante Ricardo Lima.