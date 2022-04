Avião desaparecido na Argentina com brasileiros caiu no mar, diz Polícia Civil

O avião que desapareceu com três tripulantes brasileiros na Argentina caiu na semana passada caiu no mar, de acordo com investigações que a Polícia Civil de Santa Catarina participou. Autoridades argentinas traçaram mapa com a rota da aeronave até a queda.

O mapa desenhado pela Polícia indica que, após avançarem 48 km em direção ao Aeroporto de Chubut, eles tentaram fazer uma conversação à direita e depois mais uma à direita. Nesse momento, o avião caiu. As informações são do G1.

A queda, conforme os investigadores, ocorreu próximo à província de Chubut. As buscas ainda continuam, mas desta vez com policiais munidos de detalhes.

"Estamos tratando de usar toda a tecnologia que há a disposição. Hoje, reduziu o número de pessoas que atuam nas buscas porque estamos em uma zona muito particular, que exige muita precisão com o equipamento", disse José Mazzei, sub-secretário de Proteção Civil e Gestão de Riscos de Chubut. O bimotor levava o empresário de Florianópolis Antônio Carlos Castro Ramos, o advogado Mário Pinho e o médico Gian Carlos Nercolini Buscas no mar José Mazzei informou que profissionais fazem buscas ao leste de Comodoro Rivadavia, a cerca de 2km da costa. O foco da busca é no mar, já que a triangulação das antenas dos aparelhos indicam um ponto na água. Vinte profissionais trabalham nesta quinta.

