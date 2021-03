Polícia Federal prende em MG hacker suspeito de vazamento de dados de 223 milhões de brasileiros

A Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira (19), o suspeito do maior vazamento de dados do Brasil. Detido em Uberlândia (MG), o hacker, conhecido como Vandathegod, é responsável pela divulgação de dados de 223 milhões de brasileiros. As informações são do portal G1.

Além da cidade mineira, a operação, batizada de Deepwater, também cumpre mandados no município de Petrolina (PE). A Polícia acredita que os criminosos têm, entre os alvos, autoridades públicas.

A investigação identificou que dados sigilosos de pessoas físicas e jurídicas foram disponibilizados em um fórum na internet em 2021. A página seria especializada em troca de dados sobre atividades realizadas em meio cibernético.

No site, informações de pessoas físicas e jurídicas, como CPF e CNPJ, nome completo e endereço eram mostrados.